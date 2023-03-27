Песьяков объяснил свои ошибки в матче с Ираком

Вратарь сборной России Сергей Песьяков пообщался с представителями СМИ после товарищеского поединка против национальной команды Ирака. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0.

«Мои ошибки в начале матча - обычный технический брак. Чувствовал я себя шикарно, спокойно, ничего такого. Защитникам я ничего не высказывал, а просто негодовал на себя», - передает слова вратаря «РБ Спорт».

Напомним, что победу сборной России принесли результативные удары Сергея Пиняева и Антона Миранчука. В предыдущем матче россияне сыграли вничью с Ираном со счетом 1:1.