Газзаев - о критике Карпина: «Если будет давать результат, таких разговоров не будет»

Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев в беседе с корреспондентом поделился мнением о критике в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но критика - это всего лишь мнение. А истина - это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет», - цитирует эксперта издание «Спорт-Экспресс».

В марте сборная России провела два товарищеских поединка. Подопечные Карпина на выезде сыграли вничью с Ираном (1:1), а на своем поле отпраздновали победу над Ираком (2:0).