Газзаев рассказал, что думает о Пиняеве

Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса» высказался об игре полузащитника Сергея Пиняева в товарищеском поединке против национальной команды Ирака.

«Отличные данные, высокий уровень индивидуальных качеств, высокая культура паса! Но надо пройти огонь, воду и медные трубы. Пиняев показывает хорошую игру. Дальше все зависит от него», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок завершился победой сборной России со счетом 2:0. Голами отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.