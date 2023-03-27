В Госдуме дали оценку игре сборной России

Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, который болеет за московский «Спартак», в разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса» оценил игру сборной России против Ирака в товарищеской встрече.

«Много ошибок, неудачно вратарь играл. Во втором все более-менее прилично сыграли. Песьяков смотрелся как-то ненадежно. Передачи были неточными, а так, Сергей играл нормально», - передает слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контрольный поединок состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился победой сборной России со счетом 2:0.