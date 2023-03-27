Газзаев оценил игру сборной России против Ирака

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре сборной России против национальной команды Ирака в товарищеском матче. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отметились Миранчук и Пиняев.

«Оборона действовала с провалами, целостной игры не было. Нет сыгранности, в каждом матче используется разный состав. Второй тайм получился более дисциплинированным. Думаю, тренер сделал замечания в перерыве», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА. Команда может проводить только товарищеские встречи.