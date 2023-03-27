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Дюков заступился за Карпина, которого раскритиковал министр спорта

27 Марта 2023 • 08:47 Комментировать

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков вступился за главного тренера национальной команды Валерия Карпина, которого раскритиковал министр спора Олег Матыцин. Политику не понравились слова специалиста о том, что он не держится за свое место в сборной страны.

«Наверное, это была неправильная формулировка. И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста. Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе», - передает слова Дюкова телеграм-канал «Матч ТВ-Новости».

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июля следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Дюков
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