Дюков заступился за Карпина, которого раскритиковал министр спорта

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков вступился за главного тренера национальной команды Валерия Карпина, которого раскритиковал министр спора Олег Матыцин. Политику не понравились слова специалиста о том, что он не держится за свое место в сборной страны.

«Наверное, это была неправильная формулировка. И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста. Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе», - передает слова Дюкова телеграм-канал «Матч ТВ-Новости».

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июля следующего года.