Семшов оценил победу сборной России над Ираком

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о контрольном поединке между подопечными Валерия Карпина и национальной командой Ирака.

«Игра получилась с двумя разными таймами. В первом сборная играла медленно, допускала много ошибок, а во втором добавили в движении, точности передач, агрессии. Из-за этого сразу пошли голы», - передает слова Семшова издание «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеский матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой сборной России со счетом 2:0. Голами отметились полузащитники Антон Миранчук и Сергей Пиняев.