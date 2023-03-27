Кузнецов: «Игра сборной России с Ираном - это стыдоба»

Экс-игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о сборной России. Он отметил, что недоволен игрой национальной команды в товарищеских матчах против Ирана и Ирака.

«Мотивация всегда должна быть. Они каждую игру должны выходить и доказывать, что достойны играть в сборной. Игра с Ираном - это стыдоба. Желания нет. Не вижу его», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в официальных турнирах и проводит только товарищеские матчи. С Ираном подопечные Карпина расписали ничью со счетом 1:1, а над Ираком отпраздновали победу – 2:0.