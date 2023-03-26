Орлов - о невызове Дзюбы в сборную: «Пока он меня не убедил»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о невызове нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальную сборную на мартовский сбор.

Эксперт отметил, что пока не уверен, что форварда нужно было приглашать, ведь он провел только один нормальный матч, и видно, что он ещё полностью не готов физически, ему нужно больше двигаться без мяча.

«Пока он меня не убедил, что достоин играть за национальную команду. Впереди еще немало туров. Посмотрим, понаблюдаем за ним», - заявил Орлов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Дзюба последний раз вызывался в сборную России в 2021 году.