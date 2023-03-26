Силкин - о победе сборной России: «Буря в стакане воды»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался насчет победы сборной России над командой Ирака в товарищеской встрече. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 2:0.

«Мне не понравился матч. Несмотря на то, что победа, забили два мяча, но была буря в стакане воды. Мы сейчас не играем с хорошими командами, и даже их команда не может обыграть», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Сборная России отпраздновала победу благодаря голами Сергея Пиняева и Антона Миранчука. В предыдущем матче, состоявшемся несколько дней назад, подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1).