Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Булыкин рассказал о впечатлениях от победы сборной России

26 Марта 2023 • 22:14 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался касательно результата товарищеского поединка между сборными России и Ирака. Матч завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 2:0.

«Впечатления хорошие. Выиграли наконец-то, порадовали всех. Понятное дело, что нервничали. Всё-таки домашний стадион, все ждут победы, болельщики хотят праздника. И они его получили», - передает слова Дмитрия RT.

В прошедшей встрече забитыми мячами отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Добавим, что несколькими днями ранее сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Айхеде Айхеде
Дорнбрайте Любек Дорнбрайте Любек
3
0
1.08 8.50 18.00
Видео
Окончен
Тодесфельде Тодесфельде
Килия Киль
1
0
1.04 7.20 100.00
Видео
Окончен
Luebeck II Luebeck II
Фленсбург Фленсбург
4
2
Видео
Окончен
Фризия Ризум-Линдхольм Фризия Ризум-Линдхольм
Gruen-Weiss Siebenbaumen
0
0
Видео
Окончен
Германия (до 17 лет) (жен) Германия (до 17 лет) (жен)
Венгрия (до 17 лет) (жен) Венгрия (до 17 лет) (жен)
5
2
Видео
Окончен
Маника Даймондз
Триангле Юнайтед Триангле Юнайтед
0
0
Видео
Окончен
Динамос Динамос
Sheasham FC
4
0
Видео
Окончен
ФК Ядах
Хванге Хванге
1
2
Видео
Окончен
Экспресс Экспресс
Рандесунн
0
3
Видео
26.03.23 в 16:00
Боссекоп
Hamna IL
Видео
26.03.23 в 16:00
Флинт
Sandefjord BK
Видео
26.03.23 в 16:00
Тюнсет
Мельхус
Видео
26.03.23 в 16:00
Грэй
Хольмлиа
Видео
26.03.23 в 16:00
Томрефьорд
Midsund
Видео
Окончен
Мандалскамератене
Олгор
7
1
Видео
26.03.23 в 16:00
Халсен
Статхелле
Видео
26.03.23 в 16:00
Мадла
Forus/Gausel
Видео
Окончен
Уред
Хей
4
1
Видео
Окончен
Хёнефосс
Aaskollen
4
0
Видео
Окончен после доп. времени
Тригг/Лейд
НТНУИ
4
0
13.00 1.04 13.00
Видео
Окончен
Шедсму
Фагерборг
2
1
Видео
26.03.23 в 16:00
Дахле
Сурнадаль
Видео
Окончен
Лоддефьёрд
Арна-Бьёрнар
3
1
Видео
Окончен
Франция (до 17 лет) (жен) Франция (до 17 лет) (жен)
Kosovo U17 W
5
0
Видео
Окончен
Рудеш Рудеш
Ориент 1919 Ориент 1919
3
1
Видео
26.03.23 в 17:00
Оркла
Тиллербьен
Видео
Окончен
Sundsvall W
Умео (жен) Умео (жен)
2
0
Видео
Окончен
Солин Солин
Кустосия Кустосия
0
1
1.91 3.35 3.70
Видео
Окончен
Дугополье Дугополье
Хвартски Драговоляц Хвартски Драговоляц
1
2
1.77 3.35 4.40
Видео
Отменен
Niksic
Подгорица Подгорица
0
0
Видео
Окончен
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
7
0
Видео
26.03.23 в 19:00
Саннесшёэн
Рана
Видео
26.03.23 в 19:30
Нюбергсунд
Лётен
Видео
26.03.23 в 20:00
Christiania Ballklubb
Дробак/Фрон
Видео
26.03.23 в 20:00
Иннстранден
Гранд Бодое
Видео
32 мин
Сан-Бернарду Сан-Бернарду
Мирасол Мирасол
0
0
2.50 2.45 3.65
Видео
26.03.23 в 22:00
Соксим АС
Доурадос АС Доурадос АС
Видео
26.03.23 в 22:00
Чападао Чападао
Ивиньема
Видео
26.03.23 в 23:00
Итабаяна Итабаяна
Фалкон
Видео
27.03.23 в 01:00
Лобос УЛЬМКС
Симарронес-2 Симарронес-2
Видео
27.03.23 в 02:00
Пионерос Канкун Пионерос Канкун
Ураканес Искальи
Видео
27.03.23 в 11:00
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
Видео
Отменен
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Армения (до 17 лет) (жен) Армения (до 17 лет) (жен)
0
0
Видео
27.03.23 в 16:00
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Литва (до 17 лет) (жен) Литва (до 17 лет) (жен)
Видео
27.03.23 в 16:00
Кариба Кариба
Булавайо Чифс
Видео
27.03.23 в 20:00
Варегг
Фюллингсдален
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Марта
22:14 · Чемпионат ЦАФА
Булыкин рассказал о впечатлениях от победы сборной России
22:07 · Чемпионат ЦАФА
Комличенко: «Иран выглядел посильнее»
22:00 · Чемпионат ЦАФА
Бышовец назвал проблемы сборной России
21:48 · Чемпионат ЦАФА
Фомин подвёл итоги матча Россия - Ирак
21:39 · Чемпионат ЦАФА
Борис Игнатьев: «Пиняев и Обляков разорвали защиту Ирака»
21:39 · Чемпионат ЦАФА
Литвинов: «Команда поняла, что хочет тренер, и исполнила»
21:37 · Международные
Защитник «Спартака» Денисов высказался о дебюте за сборную России
21:33 · Чемпионат ЦАФА
Литвинов: «Спасая ворота, стремился выбить мяч и не попасть потом в штангу»
21:32 · Чемпионат ЦАФА
Дюков: «Первый тайм был неубедительным»
21:32 · Чемпионат ЦАФА
Широков: «Малком и Клаудиньо никогда не будут играть за сборную России»
21:21 · Чемпионат ЦАФА
Алдонин нашёл добрые слова и для Ирака
21:14 · Чемпионат ЦАФА
Карпин: «Иран, по мне, сильнее Словении и Словакии»
21:08 · Чемпионат ЦАФА
Федун назвал лучших игроков сборной России в матче с Ираком
21:03 · Чемпионат ЦАФА
Карпин: «Для нас, ростовских, такие международные поездки - это вообще отдых»
21:03 · Чемпионат ЦАФА
Пиняев: «Хочется приносить пользу стране»
Все новости