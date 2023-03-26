Булыкин рассказал о впечатлениях от победы сборной России

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался касательно результата товарищеского поединка между сборными России и Ирака. Матч завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 2:0.
«Впечатления хорошие. Выиграли наконец-то, порадовали всех. Понятное дело, что нервничали. Всё-таки домашний стадион, все ждут победы, болельщики хотят праздника. И они его получили», - передает слова Дмитрия RT.
В прошедшей встрече забитыми мячами отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
Добавим, что несколькими днями ранее сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1).
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