Бышовец назвал проблемы сборной России

Российский специалист Анатолий Бышовец высказался о победе подопечных Валерия Карпина над Ираком в товарищеском матче. Россияне отпраздновали успех со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились полузащитник Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

«Матч определяет результат. Результат есть. Начало носило характер психологической неготовности, по игрокам было видно, что переживают. Это проявлялось в ошибках Песьякова и в обороне, где имеем большие проблемы», - передает слова Бышовца издание RT.

Напомним, что в предыдущем матче сборная России расписала мировую с национальной командой Ирана.