Фомин подвёл итоги матча Россия - Ирак

Полузащитник национальной команды России Даниил Фомин высказался о домашней победе над Ираком в товарищеском поединке.

«Хорошо, что выиграли, хотя могли и сыграть лучше. Можно улучшать качество. Если говорить об эмоциях от капитанства - это большая честь. Очень классные ощущения», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Поединок состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Забитыми мячами в составе российской сборной отметились полузащитники Антон Миранчук и Сергей Пиняев.