Борис Игнатьев: «Пиняев и Обляков разорвали защиту Ирака»

Известный российский специалист Борис Игнатьев поделился впечатлениями от сегодняшнего товарищеского поединка между сборными России и Ирака, состоявшегося в Санкт-Петербурге.

«Благодаря таким игрокам, как Пиняев и Обляков, мы разорвали оборону соперника и принесли свежий глоток нашему футболу. Обыграли простую команду, которую должны были побеждать», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Поединок пошел на стадионе «Газпром-Арена» и завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0. Голами в составе сборной России отметились полузащитники Антон Миранчук и Сергей Пиняев.