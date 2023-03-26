Широков: «Малком и Клаудиньо никогда не будут играть за сборную России»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался насчет возможного приглашение натурализованных легионеров «Зенита» Клаудиньо и Малкома в национальную команду.

«Слушайте, они никогда не будут играть за сборную. Я уверен. Их в сборную не вызовут никогда. Это мое мнение», - передает слова Широкова передает слова Широкова издание «КП Спорт».

Напомним, что в феврале нынешнего года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Малкому и Клаудиньо.

Сегодня, 26 марта, сборная России провела спарринг с командой Ирака. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу со счетом 2:0.