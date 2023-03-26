Федун назвал лучших игроков сборной России в матче с Ираком

Экс-президент московского «Спартака» Леонид Федун в разговоре с журналистом назвал лучших футболистов сборной России в прошедшем матче против национальной команды Ирака.

«Пиняев провел шикарный матч для 18-летнего. Я бы выделил еще Литвинова. И Соболева, он фактически сделал два гола, которые забила наша сборная. Еще бы отметил Глебова», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными России и Ирака состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0. Голы забили Миранчук и Пиняев.