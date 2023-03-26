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Тарасова: «От сборной России всегда одно разочарование»

26 Марта 2023 • 16:38 Комментировать

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах национальной сборной России. По ее мнению, выступления команды вызывают только негативные эмоции.

«Не хочу говорить о сборной России по футболу, от нее всегда одно разочарование у болельщиков», - передает слова Тарасовой издание «РБ Спорт».

Напомним, что в последнем поединке сборная России расписала ничью с Ираном со счетом 1:1. Следующий матч подопечные Валерия Карпина сыграют против национальной команды Ирака. Спарринг состоится сегодня, 26 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Татьяна Тарасова
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