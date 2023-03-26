Зарема вступилась за Карпина перед министром спорта

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на критику наставника сборной России Валерия Карпина со стороны министра спорта Олега Матыцина.

«Я не фанат Валерия Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление. Он сам себе и мотиватор, и самый строгий критик, - передает слова Салиховой телеграм-канал «РБ Спорт».

Напомним, что в преддверии мартовских товарищеских матчей Карпин заявил, что не держится за место в сборной России.

26 марта национальная команда сыграет спарринг со сборной Ирака. Начало – 18:00 мск.