Ещенко - о сборной России: «Если не хотят, то не надо играть»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался насчет предстоящего поединка против национальной команды Ирака.

«Надо выходить и играть достойно за честь страны. Если не хотят, то не надо играть. Люди смотрят и переживают, поэтому надо результатом и игрой их благодарить», - приводятся слова Ещенко на страницах издания «Чемпионат».

Товарищеский поединок между сборными России и Ирака состоится сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В предыдущем матче Россия сыграла вничью с Ираном (1:1).