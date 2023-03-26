Пономарёв: «Пусть Карпин уходит из сборной и не мучается»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался относительно недавнего интервью главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист во время общения с журналистами заявил, что не держится за место в национальной команде.

«Он поступил некрасиво и нетактично, что произнес такие слова. Карпин видит, что сборная - это глухой вариант. Пусть пишет рапорт и уходит с поста главного тренера. Зачем ему мучиться?» - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

Трудовое соглашение Карпина со сборной России рассчитано до середины следующего года.

26 марта национальная команда сыграет товарищеский матч против команды Ирака. Спарринг состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 мск.