Тарханов сделал прогноз на матч Россия - Ирак

Сборная России проведет товарищеский поединок против национальной команды Ирака на своем поле. Ожиданиями от этого спарринга поделился бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов.

«Приедет практически новый состав нашей сборной, сложно сказать, как будет проходить игра. Скорее всего, голов будет немного, но России должна победить. Победить за счет атаки и напора», - приводит слова специалиста Sport24.

Товарищеский матч сборных России и Ирака состоится сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 18:00 по московскому времени.