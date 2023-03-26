Юран: «Хочется увидеть долгожданную победу сборной России»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от товарищеского поединка между сборными России и Ирака, который состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.

«Любая товарищеская встреча многое значит для нашей сборной, нужно показать свои возможности. В матче с Ираком хочется увидеть долгожданную победу России и достойную игру», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В предыдущей товарищеской встрече, состоявшейся 23 марта, сборная России расписала мировую с командой Ирана (1:1).