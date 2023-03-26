Павлюченко рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Ираком

Экс-форвард лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался касательно предстоящего товарищеского поединка между сборной России и национальной командой Ирака.

«После последней игры с Ираном хочется, чтобы наша сборная уже выиграла. Мы уже устали от того, что не видим побед. Сейчас к таким матчам большое ожидание, мы ждём побед», - передает слова Павлюченко издание «Чемпионат».

Контрольный матч сборных России и Ирака состоится сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В предыдущей игре россияне расписали мировую с Ираном (1:1).