Колосков высказался о матче России против Ирака

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался касательно предстоящего контрольного поединка между сборными России и Ирака.

«Не сильно зацикливаюсь по поводу встречи с Ираком. Для меня результат важен, конечно. Но раз это товарищеский матч, то меня больше будет интересовать качество игры сборной России», - передает слова Вячеслава издание «Чемпионат».

Поединок между сборными России и Ирака состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В предыдущем матче россияне сыграли вничью с Ираном (1:1).