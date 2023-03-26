Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Колосков высказался о матче России против Ирака

26 Марта 2023 • 13:58 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался касательно предстоящего контрольного поединка между сборными России и Ирака.

«Не сильно зацикливаюсь по поводу встречи с Ираком. Для меня результат важен, конечно. Но раз это товарищеский матч, то меня больше будет интересовать качество игры сборной России», - передает слова Вячеслава издание «Чемпионат».

Поединок между сборными России и Ирака состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В предыдущем матче россияне сыграли вничью с Ираном (1:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Ирака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ИНАК Кобе (жен) ИНАК Кобе (жен)
Sanfrecce Hiroshima Regina W
1
1
Видео
Окончен
Вегальта Сендай (жен) Вегальта Сендай (жен)
НТВ Белеза (жен) НТВ Белеза (жен)
1
2
Видео
Окончен
Omiya Ardija Ventus W
Нодзима Стелла (жен) Нодзима Стелла (жен)
0
0
Видео
Окончен
Сэмфорд Рейнджерс Сэмфорд Рейнджерс
Холланд Парк Хоукс Холланд Парк Хоукс
1
6
Видео
Окончен
Ипсвич Найтс Ипсвич Найтс
Бродбич Юнайтед
2
6
25.00 12.00 1.05
Видео
Окончен
Сент-Джордж Уиллауонг Сент-Джордж Уиллауонг
Мэджик Юнайтед
0
2
Видео
26.03.23 в 14:00
Ирландия (до 17 лет) (жен) Ирландия (до 17 лет) (жен)
Италия (до 17 лет) (жен) Италия (до 17 лет) (жен)
Видео
26.03.23 в 15:00
Айхеде Айхеде
Дорнбрайте Любек Дорнбрайте Любек
1.11 8.50 17.00
Видео
26.03.23 в 15:00
Тодесфельде Тодесфельде
Килия Киль
2.45 4.00 2.40
Видео
26.03.23 в 15:00
Luebeck II Luebeck II
Фленсбург Фленсбург
Видео
26.03.23 в 15:00
Фризия Ризум-Линдхольм Фризия Ризум-Линдхольм
Gruen-Weiss Siebenbaumen
Видео
26.03.23 в 16:00
Германия (до 17 лет) (жен) Германия (до 17 лет) (жен)
Венгрия (до 17 лет) (жен) Венгрия (до 17 лет) (жен)
Видео
26.03.23 в 16:00
Эльверсберг-2 Эльверсберг-2
Алеманния Вальдальгесхайм Алеманния Вальдальгесхайм
Видео
26.03.23 в 16:00
Маника Даймондз
Триангле Юнайтед Триангле Юнайтед
Видео
26.03.23 в 16:00
Динамос Динамос
Sheasham FC
Видео
26.03.23 в 16:00
ФК Ядах
Хванге Хванге
Видео
26.03.23 в 16:00
Экспресс Экспресс
Рандесунн
Видео
26.03.23 в 16:00
Боссекоп
Hamna IL
Видео
26.03.23 в 16:00
Флинт
Sandefjord BK
Видео
26.03.23 в 16:00
Тюнсет
Мельхус
Видео
26.03.23 в 16:00
Грэй
Хольмлиа
Видео
26.03.23 в 16:00
Томрефьорд
Midsund
Видео
26.03.23 в 16:00
Мандалскамератене
Олгор
Видео
26.03.23 в 16:00
Халсен
Статхелле
Видео
26.03.23 в 16:00
Мадла
Forus/Gausel
Видео
26.03.23 в 16:00
Уред
Хей
Видео
26.03.23 в 16:00
Хёнефосс
Aaskollen
Видео
26.03.23 в 16:00
Тригг/Лейд
НТНУИ
Видео
26.03.23 в 16:00
Шедсму
Фагерборг
Видео
26.03.23 в 16:00
Дахле
Сурнадаль
Видео
26.03.23 в 16:00
Лоддефьёрд
Арна-Бьёрнар
Видео
26.03.23 в 17:00
Франция (до 17 лет) (жен) Франция (до 17 лет) (жен)
Kosovo U17 W
Видео
26.03.23 в 17:00
Рудеш Рудеш
Ориент 1919 Ориент 1919
Видео
26.03.23 в 17:00
Оркла
Тиллербьен
Видео
26.03.23 в 17:00
Sundsvall W
Умео (жен) Умео (жен)
Видео
26.03.23 в 17:30
Солин Солин
Кустосия Кустосия
1.91 3.35 3.70
Видео
26.03.23 в 17:30
Дугополье Дугополье
Хвартски Драговоляц Хвартски Драговоляц
1.77 3.35 4.40
Видео
Отменен
Niksic
Подгорица Подгорица
0
0
Видео
26.03.23 в 19:00
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
Видео
26.03.23 в 19:00
Саннесшёэн
Рана
Видео
26.03.23 в 19:30
Нюбергсунд
Лётен
Видео
26.03.23 в 20:00
Christiania Ballklubb
Дробак/Фрон
Видео
26.03.23 в 20:00
Иннстранден
Гранд Бодое
Видео
26.03.23 в 22:00
Сан-Бернарду Сан-Бернарду
Мирасол Мирасол
2.05 3.20 3.50
Видео
26.03.23 в 22:00
Соксим АС
Доурадос АС Доурадос АС
Видео
26.03.23 в 22:00
Чападао Чападао
Ивиньема
Видео
26.03.23 в 23:00
Итабаяна Итабаяна
Фалкон
Видео
27.03.23 в 01:00
Лобос УЛЬМКС
Симарронес-2 Симарронес-2
Видео
27.03.23 в 01:00
Пионерос Канкун Пионерос Канкун
Ураканес Искальи
Видео
27.03.23 в 11:00
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
Видео
Отменен
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Армения (до 17 лет) (жен) Армения (до 17 лет) (жен)
0
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Марта
14:42 · Чемпионат ЦАФА
Ещенко - о сборной России: «Если не хотят, то не надо играть»
14:39 · Чемпионат ЦАФА
Жена Карпина отреагировала на выпад министра спорта России в адрес тренера 1
14:35 · Чемпионат ЦАФА
Пономарёв: «Пусть Карпин уходит из сборной и не мучается»
14:32 · Чемпионат ЦАФА
В Ираке уже думают об ответном матче с Россией
14:28 · Чемпионат ЦАФА
Тарханов сделал прогноз на матч Россия - Ирак
14:23 · Чемпионат ЦАФА
Юран: «Хочется увидеть долгожданную победу сборной России» 1
14:16 · Чемпионат ЦАФА
Павлюченко рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Ираком
14:10 · Чемпионат ЦАФА
​На матче Россия – Ирак ждут 20 тысяч зрителей
13:58 · Чемпионат ЦАФА
Колосков высказался о матче России против Ирака
13:16 · Чемпионат ЦАФА
Гришин: Если сборная России не обыграет Ирак, то это уже будет чересчур
12:52 · Чемпионат ЦАФА
Карпин назвал минусы участия в азиатском турнире
12:45 · Чемпионат ЦАФА
Канчельскис — о матче Россия - Ирак: «Результат вообще не важен»
12:44 · Чемпионат ЦАФА
Карпин назвал «Спартак» базовым клубом сборной России
12:36 · Чемпионат ЦАФА
Обляков рассказал, как относится к участию сборной России в азиатском турнире
12:35 · Товарищеские матчи
Колыванов: «Думаю, ребята в сборной России уже сами устали без побед»
Все новости