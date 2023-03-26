Карпин назвал минусы участия в азиатском турнире

Наставник национальной команды России Валерий Карпин высказался насчет возможного участия сборной страны в Кубке Центральной Азии.

«Я не против. Единственное - смущает температура. И календарь. Играть на сухом газоне при температуре плюс 40 - убийство. В общем, надо все тщательно взвесить», - передает слова специалиста издание «Плеймейкер».

Сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи из-за бана со стороны ФИФА и УЕФА. Ближайший товарищеский поединок подопечные Карпина сыграют против команды Ирака сегодня, 26 марта, на «Газпром Арене». Начало – 18:00 по мск.