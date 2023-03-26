Карпин назвал «Спартак» базовым клубом сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, является ли московский «Спартак» базовым клубом национальной команды.

«На данный момент базовый, а потом, возможно, будет иначе. Слушайте, у «Спартаке» в основе иногда выходит даже одиннадцать россиян. Поэтому и кандидатов в сборную там много», - передает слова специалиста «Плеймейкер».

Сборная России 23 марта провела гостевой матч против национальной команды Ирана. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1. Следующий контрольный поединок подопечные Карпина сыграют с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.