Обляков рассказал, как относится к участию сборной России в азиатском турнире

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о возможном участии сборной России в Кубке Центральной Азии. По словам футболиста, ему без разницы, против кого играть.

«Да какая разница, с кем играть? В любом матче цель - победа. Лишь бы играть, участвовать в турнирах. При этом турниры интереснее, чем просто контрольные матчи. Там разыгрываются трофеи», - передает слова футболиста «Плеймейкер».

Напомним, что сегодня, 26 марта, сборная России проведет товарищеский поединок против национальной команды Ирака. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В предыдущем матче подопечные Валерия Карпина расписали мировую с Ираном (1:1).