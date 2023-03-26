Известный российский специалист, бывший главный тренер «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о сборной России в контексте товарищеских матчей с Ираном (1:1) и Ираком (состоится сегодня в 18:00).

- Я думал, в матче с Ираном будет вырисовываться оптимальный состав сборной России. Обычно в конце сборов команды играют так, будто это уже официальные матчи. Предполагал, что и здесь так будет. Но когда я увидел состав и замены против Ирана, а потом услышал, что против Ирака будет другой состав, то немножко удивился. Я не согласен с такой постановкой вопроса. Понятно, что трудно было бы подготовить команду к конкретному сопернику за два дня, но, на мой взгляд, нужно было уже дать понять, кто из футболистов составляет костяк сборной.

Разочарование от игры с Ираном понятно, и я его поддерживаю. Всё время говорить, что у нас то не так, то не так и то не так, наверное, неправильно. Да и фраза Карпина, что он не держится за своё место в сборной, звучит странно. Это всё равно что ситуация с Тедеско, когда он уже объявил об уходе из «Спартака», но продолжал руководить командой. Если не держишься за своё место, скажи: «Я хочу уйти». А если держишься, скажи: «Я кровь из носу хочу дальше работать в сборной». Средняя формулировка, когда не туда и не сюда, не должна применяться, с моей точки зрения. Она сбивает с толку футболистов. Правы те, кто говорят, что нужно найти освобождённого от клубов тренера, который хотел бы работать в сборной. Совмещение постов я считаю нецелесообразным в данной ситуации.