Экс-футболист сборных СССР и России Сергей Мандреко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, как сыграл за четыре разные сборных разных стран, а также поделился мнением о прошедшем матче Иран – Россия (1:1).

«Меня пригласил венский «Рапид». Условия по деньгам там были лучше, да и было интересно попробовать себя в Европе. Хотел выйти, как модно сейчас говорить, из зоны комфорта»

- Ахрик Цвейба считается обладателем уникального рекорда – он сыграл за четыре разные сборные: СССР, СНГ, Украину и Россию. Посмотрел вашу биографию и увидел, что вы ведь тоже сыграли за четыре сборные?

- Да, получается так: СССР, СНГ, Таджикистан и Россия. Но сборная СНГ, наверно, не идет мне в зачет.

- Почему?

- Потому что я призывался в молодежку сборной СНГ. Это была команда - U-21. Сама по себе эта сборная просуществовала не очень долго, потом уже все разделились на отдельные страны и национальные сборные.

- Значит, Ахрик Цвейба все же рекордсмен?

- Я думаю, да. Он сыграл за четыре разные национальные сборные, а я за три национальные и одну молодежную.

- Но гражданства у вас точно четыре и четыре разных паспорта у вас точно было?

- Тут, да. Я родился в СССР и сначала у меня, как и у всех, был советский паспорт. Так как я родился в Таджикистане, то с обретением независимости я получил паспорт этой страны. Далее получил и паспорт России, а потом переехал в Австрию, прожил там много лет и получил уже местный паспорт.

- Вы играли за сборную России, но при этом никогда не жили в России, не играли даже в российских клубах и российском чемпионате. Как так получилось?

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- Как я уже говорил, родился в Таджикистане. Начинал в Вахше, потом меня забрал «Памир». Чемпионат СССР распался, а уровень «Памира» я перерос. Было много предложений от российских клубов, и я думал, где лучше продолжить карьеру. А затем меня пригласил венский «Рапид». Условия по деньгам там были лучше, да и было интересно попробовать себя в Европе. Хотел выйти, как модно сейчас говорить, из зоны комфорта. Приехал в страну, где совсем не знал местного языка. Все другое, не такое, как у нас. Вначале было сложно, но потом привык, справился.

«Я бы тоже так делал на месте Карпина. Лучше это время в товарищеских матчах потратить с пользой на обкатку молодых ребят и потенциальных кандидатов на будущее»

- Из венского «Рапида» вы перешли в «Герту» из Берлина. Застали там иранца Али Даеи?

- Да, один сезон провели вместе. Он как раз до этого год отыграл в «Баварии». Но там была очень сильная конкуренция в атаке, и он ушел в «Герту». Получилось нормально. Али сыгрался в паре с Микаэлем Преетцем, забил пару важных голов, и они даже вытащили «Герту» в Кубок УЕФА в 2001 году. Но я к тому времени уже перешел из «Герты» в «Бохум».

- Созванивались ли вы с Али Даеи перед матчем Россия – Иран?

- Нет, конкретно перед этим матчем не общались. Но нам не нужен специальный повод или какой-то особый эвент, чтобы пообщаться. Это не обязательно ведь делать, только когда играют наши сборные или клубы.

- Вам понравилось, как сыграла сборная России с Ираном?

- В первом тайме бегали хорошо, забили гол, пытались играть в футбол. Но потом почему-то остановились, отдали инициативу, позволили сравнять счет, перестали играть.

- Карпин вызвал новых футболистов и не брал в сборную футболистов старше 30 лет? Это хорошо или плохо?

- То, что вызвал новых футболистов, это хорошо. Один из них и сделал результативное действие, заработав пенальти (Антон Зиньковский – прим. авт.).

- Как вам в целом дебют за сборную Антона Зиньковского?

- Если он помог своей команде забить гол и заработал пенальти, значит, сыграл хорошо.

- У вас есть объяснение, почему Карпин не взял в Иран опытных футболистов?

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- Думаю, он понимает, что пока не ясно, когда Россия сыграет свои официальные матчи. Но это точно будет не скоро. Поэтому пока можно и нужно наигрывать молодых и дебютантов, показывать им, что такое национальная сборная и какая там атмосфера. Я бы тоже так делал на месте Карпина. Лучше это время в товарищеских матчах потратить с пользой на обкатку молодых ребят и потенциальных кандидатов на будущее.

- А как же популярное мнение о том, что в сборной должны играть те, кто сильнее именно на данный момент?

- Если речь идет про матчи чемпионата мира или решающие игры на отборочных турнирах, тогда – да. Для достижения результата в этих примерах должны играть те, кто опытные и в хорошей форме. Но в товарищеских матчах, когда результат не стоит во главе, можно поэкспериментировать и дать шанс дебютантам.

Сергей Беседин