Салихова: «При Карпине сборная не может победить всякие страны, я предлагала Тедеско»

Зарема Салихова, которая является супругой экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что предлагала кандидатуру Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

«Я предлагала Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова. Но он был против. С Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», - передает слова Заремы издание «Спорт-Экспресс».

Под руководством Карпина сборная России провела 11 поединков, одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и один матч проиграла.

Следующий поединок россияне проведут на своем поле против Ирака 26 марта.