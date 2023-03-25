Экс-игрок «Спартака»: «Карпин - ужасный вариант для сборной России»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине после товарищеского поединка против команды Ирана (1:1).

«Сборную превратили в тряпку, в нагрузку, так делать нельзя. Немотивированный Карпин - ужасный вариант для сборной, его надо от этого мучения освободить», - передает слова Эдуарда издание «РБ Спорт».

Напомним, перед спаррингом с Ираном Карпин заявил, что не держится за место наставника сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до середины 2024 года.

Следующий матч россияне проведут против национальной команды Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге.