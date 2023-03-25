Комличенко рассказал, почему против перехода РФС в Азию

Нападающий сборной России и «Ростова» Николай Комличенко высказался насчет возможного перехода Российского футбольного союза в АФК.

«Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Постоянно много летать, чтобы играть на таких полях. Только в Иране поле более-менее по качеству из четырех стран, где мы были», - передают слова форварда «Известия».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Недавно подопечные Валерия Карпина провели товарищеский поединок против национальной команды Ирана. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.