Балахнин: «Иран был на голову сильнее сборной России»

Футбольный специалист Сергей Балахнин высказался об игре сборной России в товарищеском поединке против национальной команды Ирана. Спарринг состоялся в Тегеране и завершился вничью со счетом 1:1.

«Играли неважно, даже можно сказать, что ужасно. Было мало хорошего, конечно. Иранцы должны были выиграть эту игру, они на голову сильнее, чем наша сборная и во всем были лучше», - передает слова тренера издание «РБ Спорт».

Следующий товарищеский поединок сборная России проведет против национальной команды Ирака. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 марта.