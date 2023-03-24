Футбольный аналитик Павел Сэрутяну в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» проанализировал с точки зрения статистических данных и показателей итоги прошедшего товарищеского матча Иран – Россия (1:1). Из этого интервью вы узнаете, кто был лучшим футболистом в команде Валерия Карпина.

- Исходя из командных статистических показателей, получается, что Россия должна быть довольна ничейным результатом?

- Я думаю, да.

- Если говорить по игрокам, кого ваша система выделила в качестве лучших игроков этого матча?

- У Ирана лучший игрок - это нападающий Тареми. Не только потому, что он забил с пенальти. Он нанес больше всего ударов, отдал больше всего передач под удар своим партнерам, создал наибольшее количество голевых моментов.

- А кто лучший у России?

- На первом месте Антон Зиньковский. Он совершил действие, которое привело к забитому голу его команды – заработал пенальти. Его полезные действия система оценила с индексом в 234. На втором месте вратарь Матвей Сафонов, который спас команду от нескольких забитых голов. Его полезные действия система оценила с индексом в 221. На третьем месте – Антон Миранчук. Гол с пенальти и спасение в моменте, когда он не позволил забить Тареми, система оценила в индекс полезности 202.

- На ваш взгляд, за счет чего Иран прибавил так во втором тайме?

- Они начали забрасывать мячи вперед, играть длинными быстрыми передачами. По сравнению с первым таймом, этот показатель при конструкции атак у них увеличился на 47 процентов. Защитники российской сборной оказались просто не готовы к такому развитию событий.

- Но ведь нет ничего примитивней в современном футболе, чем просто играть длинными передачами. Почему тогда у России возникали проблемы и опасные моменты из-за этого?

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- Это уже надо спрашивать не у меня, а у тренерского штаба. Мы лишь собираем информацию и анализируем. А почему так сыграла команда, дальше уже вопросы к тем, кто ее тренирует.

Сергей Беседин