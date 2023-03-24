Футбольный аналитик Павел Сэрутяну в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» проанализировал с точки зрения статистических данных и показателей итоги прошедшего товарищеского матча Иран – Россия (1:1). Из этого интервью вы узнаете, почему Россия должна быть довольна ничейным результатом, а также как считается индекс опасных ударов.

- Россия и Иран сыграли вничью - 1:1, а что говорит система подсчета технико-тактических действий по поводу того, кто же был лучше в этом матче?

- В первую очередь всегда смотрится статистика ожидаемых голов. В этом плане система показывает, что Иран был лучше. Наша система насчитала, что Иран наиграл на 1,8 гола, а Россия - на 1,2 гола.

- Получается, что хозяева выиграли с преимуществом в 0,5 гола или в половину гола?

- Не то, что выиграли, а создали моментов на 0,5 гола больше.

- Я не совсем понимаю ожидаемые голы, или как их называют xG. В одном матче чемпионата Англии забили гол с центра поля. Тут же все повыходили с заголовками, что был забит гол с вероятностью 0,014 xG. Многие футболисты, которые играют в элитных чемпионатах, без проблем попадут четыре раза из пяти, а то и пять из пяти с центра поля в ворота. Почему система так низко оценила вероятность этого мяча?

- Но ведь есть еще вратари, которые тоже играют не зря в элитных чемпионатах. И забить им с центра поля, практически, нереально. Как часто мы видим голы, которые забиваются с центра поля в том же чемпионате Англии? Это случается далеко не каждый месяц, не говоря уже про тур. Система считает лишь вероятность. Допустим, с пенальти забивается 75 процентов ударов и 25 не забивается. А с центра поля достигает цели каждый 0,014 удар. Отсюда и берутся эти цифры.

- В чем еще Иран был лучше?

- Если посмотреть статистику, то во всем. Сборная России позволила нанести сопернику 21 удар по своим воротам. Это довольно много, учитывая, что играли не против топовой сборной.

- Но ведь удары по воротам – это же не показатель. Можно нанести 20 ударов с центра поля, вероятность гола которых 0,014. То, о чем мы только что говорили. А можно нанести два удара, и эти два удара будут с пенальти, которые не забились. В таком ведь случае эти два удара с пенальти перевешивают 20 ударов с центра поля?

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- Конечно. Система оценивает, откуда были нанесены эти удары, из какого положения, сколько соперников было рядом. Одно дело, когда нападающий наносит удар «с повисшим на плечах защитником», а совсем другое, когда он бьет в пустые ворота, и нет никого в радиусе нескольких метров, кто пытается ему помешать. Но в случае со сборной России иранцы наносили эти удары далеко не с центра поля. Об этом говорит и статистика ударов в створ ворот.

- А там что?

- Там всего лишь два удара у команды Карпина, не считая пенальти. У Ирана этих ударов было семь. Также хозяева подали больше угловых. Тут у них очень большое преимущество – 9:2. По владению мячом тоже переиграли - 52 процента на 48 процентов.

Сергей Беседин