Бывший футболист «Динамо» и молодёжной сборной Валерий Васильев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучшим в составе россиян в матче против Ирана вратаря Матвея Сафонова.

- Давайте теперь пройдемся по именам. Кто, на ваш взгляд, лучше всего сыграл в Тегеране в команде Карпина?

- Однозначно это Сафонов. Я думаю, только к нему не может быть никаких претензий по игре. Он выручил везде, где только мог, и не отбил разве что пенальти.

- Кто вас больше всего разочаровал?

- Защитник Осипенко. Но тут даже больше разочарование не именно в нем, а во всем нашем чемпионате, который стал очень слабым.

- Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?

- На мой взгляд, Осипенко – лучший защитник в РПЛ. Во многом то, как он играет в обороне, и привело к тому, что «Ростов» сейчас на втором месте в чемпионате и отстает от «Зенита» всего на шесть очков. Но если в российской лиге у него проблем нет, то с Ираном они были. Стоило ему выйти против более мастеровитых футболистов, как тот же Тареми, и все – это уже был не тот Осипенко, которого мы привыкли все видеть дома. Где-то он не успевал, где-то проигрывал позицию, где-то терял и ошибался в ситуациях, в которых в «Ростове» он этого не делает. А все почему? Потому что уровень нашего чемпионата очень низкий сейчас. Конечно, это не вина самого Осипенко, что в чемпионате ему приходится играть против более слабых соперников. Но в этом матче Иран нам всем еще раз показал, насколько у нас все плохо.

- Стоило ли Карпину вызывать более опытных футболистов, чтобы усилить состав?

- Например, кого?

- Если я назову Артёма Дзюбу?

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- На месте Карпина я бы его вызвал в сборную. Он лучший российский нападающий прямо сейчас. У человека в трех весенних матчах четыре гола, три из которых он забил «Ростову» того же Карпина. Но мы все знаем, что у них давний конфликт, который уже тянется не первый год. Поэтому пока Карпин главный в сборной, Дзюбу мы не увидим.

- По словам самого Карпина, он не вызывает Дзюбу и других ветеранов, потому что хочет дать шанс молодым, новичкам, наиграть что-то на будущее. Это может пригодиться, когда Россия сможет играть матчи в официальных турнирах. Это правильная стратегия?

- Никто не знает, когда это будет. Может быть, пройдет еще лет пять, а то и больше. К тому времени многое еще раз сто поменяется. Поэтому я сторонник того, чтобы в сборной играли те, кто сильнее и лучше на данный момент, а не футболисты, которые, возможно, что-то покажут в непонятно каком будущем.

Сергей Беседин