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Экс-игрок «Динамо» Васильев: «По матчу с Ираном у меня по игре в обороне ещё большее разочарование по сравнению с атакой» эксклюзив

24 Марта 2023 • 19:20 Комментировать

Бывший футболист «Динамо» и молодёжной сборной Валерий Васильев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением относительно прошедшего товарищеского матча Иран – Россия.

- Как бы вы оценили игру сборной России против Ирана?

- А она была, эта игра? Как можно оценивать то, чего нет?

- По вашему мнению, команда Карпина не играет в футбол?

- Я бы назвал это больше не игрой, а мучением. Есть, когда команда, действительно, играет. А есть, когда просто мучается. Вот «Манчестер Сити» с Гвардиолой играет, а Россия, увы, мучается.

- В чем конкретно выражаются эти мучения?

- Ну, разве, в атаке у нас есть какая-то игра? В трех последних матчах забили всего-навсего лишь один гол, да и тот с пенальти. И играли при этом с далеко не самыми топовыми командами, не говоря уже про грандов. Видно же, что команда мучается. Моменты даются с большим трудом. Каждый удар по воротам будто выстрадан.

- Но можно же найти и позитивные стороны?

- Например, какие?

- Да, забили всего один гол, но ведь и пропустили в последних трех матчах тоже всего лишь один гол, да и тот не с игры, а с пенальти. Разве это не позитив в игре сборной – надежная оборона?

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- А мы что играли с Францией, с Аргентиной, с Англией, с Бразилией? Гордиться тем, что не пропустили от Узбекистана и Таджикистана? Если так все и дальше пойдет, то в будущем будем искать позитив в том, не пропустили голы от сборных Папуа - Новой Гвинеи, Фиджи, Бутана, Монголии. По матчу с Ираном, кстати, у меня по игре в обороне еще большее разочарование по сравнению с атакой.

- Почему?

- Когда Иран захотел, то прибавил. И прибавил очень хорошо. И у наших защитников сразу начались проблемы. Стоило хозяевам просто начать играть чуть быстрее, включить скорости и все, пошли моменты, у ворот Сафонова стало реально жарко.

Сергей Беседин

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Валерий Васильев
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