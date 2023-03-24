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Шипицин: «Сборная России вообще слабенько выглядела на фоне Ирана» эксклюзив

24 Марта 2023 • 14:15 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью 1:1 в товарищеском матче Иран – Россия.

- На фоне Ирана что-то мы вообще слабенько выглядели. Понятно, есть в команде новые игроки, постоянно ищутся новые взаимодействия, и это тоже надо делать. Всё равно сборная должна быть и существовать. Если ограничения снимут, надо, чтобы к тому времени у нас уже была готовая сборная. А если бы у Ирана на данный момент игроки были чуть мастеровитей, то, я думаю, они бы минимум два-три мяча нам забили. Ожидал от сборной России матча поинтересней.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Товарищеский Матч Сборная Ирана Евгений Шипицин
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