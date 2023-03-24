Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью 1:1 в товарищеском матче Иран – Россия.

- На фоне Ирана что-то мы вообще слабенько выглядели. Понятно, есть в команде новые игроки, постоянно ищутся новые взаимодействия, и это тоже надо делать. Всё равно сборная должна быть и существовать. Если ограничения снимут, надо, чтобы к тому времени у нас уже была готовая сборная. А если бы у Ирана на данный момент игроки были чуть мастеровитей, то, я думаю, они бы минимум два-три мяча нам забили. Ожидал от сборной России матча поинтересней.