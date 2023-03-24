Масалитин высказался о матче России против Ирана

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат товарищеского поединка между сборными России и Ирана. Матч прошел в Тегеране и завершился вничью со счетом 1:1.

«Матч сборной России с Ираном не разочаровал. Наша сборная показывает тот футбол, на который готова. Ничего сверхъестественного не ожидал, так что разочарование меня не постигло», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

В следующем контрольном поединке российская сборная встретится с национальной командой Ирака. Спарринг состоится в воскресенье, 26 марта. Начало – 18:00 по московскому времени.