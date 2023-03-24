Смородская: «В сборной России отсутствует мотивация»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал результат поединка между сборными России и Ирана. Товарищеский матч прошел в Тегеране и завершился со счетом 1:1.

«Никаких эмоций. Вялая, невыдающаяся игра. В сборной отсутствует мотивация. Они рассматривают эти матчи как тренировочные. Тут заменами дело не спасешь», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок сборная России проведет против национальной команды Ирака 26 марта. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.