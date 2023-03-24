В Госдуме назвали главную проблему сборной России

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков поделился мнением о том, чего не хватило сборной России во вчерашнем поединке против Ирана. Матч прошел в Тегеране и завершился вничью со счетом 1:1.

«Мы в любом случае будем болеть за наших и надеяться, что игра наладится. Кого не хватало? Миранчука и Головина. Связанной игры в середине поля не было. В этом главная проблема», - передает слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок сборная России сыграет против Ирака на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.