Тюкавин подвёл итоги матча Иран - Россия

Форвард сборной России Константин Тюкавин высказался о вчерашнем товарищеском поединке против Ирана. Спарринг прошел в Тегеране и завершился вничью со счетом 1:1.

«Хорошая, боевая игра. Иран - очень сильная команда. Мы знали, что они играют на высоком уровне. Конечно, Иран сильнее, чем команды, с которыми мы играли ранее», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Единственный гол в составе сборной России забил полузащитник Антон Миранчук с пенальти.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против национальной команды Ирака. Товарищеский поединок состоится в Санкт-Петербурге 26 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.