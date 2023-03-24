Кузяев: «Игра была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов»

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прокомментировал результат товарищеского поединка против национальной команды Ирана. Спарринг состоялся в Тегеране и завершился вничью со счетом 1:1.

«Капитанская повязка подразумевает некую ответственность. Я должен был стараться руководить и помогать ребятам на поле. Игра была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов. Все молодцы», - цитирует полузащитника издание Sport24.

В следующем товарищеском матче сборная России встретится с национальной командой Ирака. Поединок пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта. Начало – 18:00 по мск.