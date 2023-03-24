В Госдуме дали оценку игре сборной России

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса» высказался о результате товарищеского матча между сборными Ирана и России. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

«Слабая игра. Уступали иранцам практически во всех компонентах. Множество ошибок в передачах, очень плохой выход в атаку. Ни прессинга впереди, ни выхода из обороны - ничего мы пока не увидели», - сказал Жуков.

Следующий контрольный матч сборная России проведет против национальной команды Ирака. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 марта.