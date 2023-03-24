Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал историю о том, как в составе женской иранской сборной вышло восемь мужчин.

- Нашей федерации я уже не верю давно. С тех пор, как они выпустили в составе женской сборной Ирана восемь мужчин, чтобы выиграть матч.

- Я слышал где-то эту историю. Если честно, я думал, что это шутка или байка. Так это правда?

- Да. Наша сборная играет в хиджабах и очень сложно рассмотреть, кто есть кто на самом деле. Начиналось все с того, что сначала в составе был один мужчина, потом двое. Но наши руководители и тренеры дошли до того, что решили не мелочиться, и выпустили на матч сразу восемь мужчин.

- А для чего это нужно было?

- Хотели выиграть матч любой ценой.

- Эта афера потом вскрылась?

- Со временем да, все раскрылось. Мы хорошо опозорились, и над нами смеялся весь мир.

Сергей Беседин