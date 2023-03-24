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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Иранский журналист Замтаре: «Для России Иран стал первым самым серьезным соперником» эксклюзив

24 Марта 2023 • 10:29 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением относительно прошедшего товарищеского матча Иран – Россия (1:1).

- В чем смысл проведения такого матча?

- С вашей сборной никто играть не хочет. А если кто-то и хочет, то по понятным причинам не может. Поэтому для России Иран стал первым самым серьезным соперником, ведь до этого вы играли с такими командами, как: Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Это даже по меркам Азии не самые сильные сборные.

- Узбекистан – довольно приличная команда, разве не так?

- Сколько раз они выходили от Азии на чемпионат мира?

- Ни разу.

- Вот и ответ об уровне этой команды.

- А зачем Ирану нужно было играть с Россией?

- Тут уже все решает политика. Иран хочет быть другом и стратегическим партнером России, продавать свои товары. Футбол – это один из хороших способов сделать очередной дружественный шаг. 

Иранский журналист Ахмед Али Замтаре: «Лично моё мнение, игра Иран - Россия - матч с заранее обговоренным ничейным результатом»

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- Вам понравилось, как сыграла ваша сборная?

- Нет, абсолютно. Не люблю такие матчи. За 90 минут на двоих команды набрали всего 13 фолов. Это говорит о том, что особой борьбы не было. Когда в наши ворота поставили пенальти, никто из футболистов даже не спорил, даже не попытался надавить на судью, чтобы он поменял свое решение.

- А зачем спорить с судьей, если пенальти был? Очевидно же, что рефери не поменял бы свое решение…

- Просто на уровне психологии, на рефлекторном уровне, но футболисты всегда пытаются оспорить, когда в их ворота назначают пенальти. У них же рефлекс в этом случае. Обязательно кто-то поднимет руку, помашет пальцем, поспорит хоть символически, скажет «ноу», помашет головой, покажет судье руками жест о том, что нужно посмотреть ВАР.  А тут никто даже не спорил.

Сергей Беседин

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Ахмед Али Замтаре
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