Тарханов предложил двух кандидатов на место Карпина

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался насчет возможной отставки Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России. Ранее специалист заявил, что не держится за это место.

«Тяжело тренировать и сборную, и клуб. Он сам об этом говорит. В случае ухода Карпина можно вернуть Черчесова. Есть Галактионов. Совмещение? Однозначно нет», - передает слова специалиста «Спорт день за днём».

54-летний специалист занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июля следующего года.