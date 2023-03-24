Бубнов оценил игру сборной России в Иране

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России против национальной команды Ирана во вчерашнем товарищеском матче.

«Очень слабая игра сборной России мяч не держался абсолютно. Состав экспериментальный, но процент брака мог быть и не таким высоким. Хотя по самоотдаче претензий нет», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.ru.

Встреча состоялась в Тегеране и завершилась вничью со счетом 1:1. Следующий товарищеский поединок Россия проведет против Ирака на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 по московскому времени.