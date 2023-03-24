Уткин: «Зиньковский был единственным светлым пятном - только у него крашеные волосы»

Популярный журналист и блогер Василий Уткин высказался относительно игры полузащитника сборной России Антона Зиньковского во вчерашнем товарищеском матче против национальной команды Ирана.

«Трогательная дискуссия в студии на «Матче», был ли Зиньковский единственным светлым пятном. Конечно, был. Только у него крашеные волосы!» - заявил Василий в социальных сетях.

Матч сборных Ирана и России состоялся 23 марта в Тегеране. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Следующий спарринг команда Валерия Карпина проведет против Ирака в воскресенье, 26 марта. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».