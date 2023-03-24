Комличенко рассказал, чего не хватает сборной России

Центральный нападающий сборной России Николай Комличенко пообщался с журналистами после товарищеского поединка против национальной команды Ирана.

«Хорошая игра, интенсивная. Соперник непростой. Считаю, что нам всe равно не хватает сыгранности, есть некоторые моменты недопонимания», - приводит слова форварда «Матч ТВ».

Товарищеский поединок состоялся в Тегеране и завершился вничью со счетом 1:1. Это третья подряд ничейная игра для России.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против национальной команды Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало – 18:00 мск.